播錯國歌｜楊潤雄支持港協書面申斥冰協 日後倘主辦方拒核對 不可出席頒獎禮

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【有線新聞】冰球世錦賽播錯國歌事件，港協暨奧委會召開董事局特別會議後，決定向冰協發出嚴厲書面申斥，同時要在十四日內再提交企業管治改善方案。港協說希望以合作解決所有問題，而不是對抗。

會長霍震霆、義務秘書長楊祖賜等到奧運大樓開會，商討約半小時後得出結論。基於冰協在波斯尼亞明顯未遵從指引處理國歌，包括沒有將儲存正確國歌的硬件交予主辦機構及書面確認收妥，亦沒在播放國歌前再即場核對，這些是已確認的事實，決定向冰協發出嚴厲書面申斥。

楊祖賜：「有關播放國歌出錯事件的處理已告一段落，他們要明白這不是一個普通口頭警告或書面警告，警告，我今天可警告你不要走近，但在申斥中有後着我要你跟從我給予的指引，做你要做的事。我相信在這方面，我只希望合作性解決所有問題，而不是對抗性解決問題。」

除了發出書面申斥，港協認為冰協月初提交的企業管治改善方案，在運動員遴選機制、誠信管理、會員制度等描述未夠詳細，要求冰協本月底或之前再提交改善方案，否則不排除有進一步行動。楊祖賜：「每個檢視在乎每個事件、個案，今天我們看到在企業管治上要處理，十四日後我們希望能與他們一起將正如我們要他們交代的做好。至於做得多好，及做的時候有沒有事令我們不滿就是後話 。」

港協又說會完善播國歌指引，未來會要求體育總會每次出外作賽前必須領取工具包，並要求主辦方書面簽收。如果主辦方拒絕核對國歌及區旗，領隊須拒絕參與頒獎禮，直至主辦方願意核對。

政府支持港協決定，認為是合適懲處。冰協及其他體育總會應以此為鑑，日後必須確切執行指引規定，盡心盡責確保播對國歌。康文署亦正因應港協指出冰協的種種管治問題，進一步檢視冰協使用政府撥款有否改善空間、以查找不足，確保公共資源適當使用。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「今日港協開會後做的決定我非常支持，我亦知道他會要求冰協就內部企業管理做跟進工作。港協要求冰協在這方面做改善工作完全合情合理，我亦希望冰協繼續與港協一起就着冰協改善工作攜手合作。」