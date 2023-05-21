23條立法｜林定國指目標最快今年完成 強調保障人權自由 稱法制前景較廿多年前進步

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【有線新聞】律政司司長林定國說，正就基本法23條立法做研究工作，強調不會「倒自己米」，在維護國家安全的同時，會堅守香港引以為傲的法治，和平衡人權自由，認為外國對港區國安法的負面評論，是基於政治目的。

基本法23條立法，律政司司長林定國重申，政府目標最快今年，最遲明年完成立法，強調這是中央交予香港的憲制責任，沒有可能一直拖延，他亦看不到有甚麼大問題。林定國：「過去曾經立法時，當時社會環境或某些的言論，令人對這方面有些焦慮，我們不可以被自己驚的負面情緒，就掩蓋理性分析的重要性。我們值錢的地方，是向全世界展示到，我們是國際中心，尊重法律精神、人權自由，我們沒有理由『倒自己米』，所以在立法時一定會關注到，大家市民大眾都關心地方，一定堅持法治原則，一定會在維護國家安全，和保障人自由之間取平衡，不會有不合理限制。」他說立法要深思熟慮，會參考其他國家做法，找出適合香港、配合國家需要的道路。

至於社會對港區國安法的疑慮，林定國希望市民理解法例內容。林定國：「你大大聲在天星碼頭說『香港獨立』，當然不可以，但今日你出來鬧林定國，是一個絕對無能的律政司司長，我不相信有人逮捕他。現時複雜環境，我們又不能太天真，很多時就是西方或外地媒體，個別政客或政府也好，他們的評論是否準確、公平呢？國家發展和其他很多不同國家，有很多互相不同意見，或很多地方有衝突出現，其他國家不認同我們的事情，他有他自己的政治目的。」

對於本港法制前景，林定國認為，今日比廿多年前進步，法律界有很高國際聲譽，強調有人才方可維持本港良好的法治環境。