太平清醮｜疫後首復辦 三座包山改由掛畫代替 飄色演員扮財爺呻「百物騰貴」

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【有線新聞】今天佛誕，因疫情停辦三年的長洲太平清醮飄色巡遊和搶包山回歸，大批市民趁疫情放緩、防疫措施解除來湊熱鬧。

飄色未開始，先有社團舞麒麟，不少市民夾道觀賞，看完還可以買平安包。作為太平清醮的標誌之一，豆沙、蓮蓉、麻蓉味應有盡有。嚴女士：「疫情時都不敢來，散去了就來走走，看看有甚麼合心意、買些回家，有很多東西買、蝦乾。」

李先生：「看飄色、買包，買二十個左右，（派給朋友？）自己吃，有些派給朋友。」

負責人對市道感到樂觀，更出奇招吸客。餅店負責人郭宇鈿：「每年都搞些新意思，今年與一個飲品品牌合作，製作冰芯平安包。」

不過另一個標誌，長洲北帝廟球場的三座包山今年變成掛畫。承建商以人手、造價等為由拒絕承建，主辦單位決定以掛畫取代。真包山未看到，飄色巡遊復辦，這班小演員一早準備化妝。飄色巡遊演員黃絃苑：「（扮）財爺。（記者：知不知道財爺是誰？）陳茂波。（你知道他的甚麼？）我知道他是派錢的，他還保管整個香港的錢。」

扮財爺想表達甚麼？飄色隊的總監解畫指想表達百物騰貴，令小市民負擔重。惠海陸同鄉會飄色總監黃成就：「真的加『瘋』四起，加價很不合理，特別是離島居民切身問題，很難受、加價。你們都感受到船、油、兩燈（電費）全部大公司都加價，我們想行政會議把關緊一點。」

另一隊飄色隊就派三隊，分別讚揚醫護人員的「無私奉獻」、放寬防疫措施「歌舞昇平」及以古裝為主的「哪咤鬧東海」。北社街坊會會長李志偉：「我們製作飄色很少會諷刺時弊，我認為沒意思。歡天喜地的日子，你經常有怨言，罵這個、罵那個官員沒意思。飄色是給大家欣賞設計及花巧，不是去諷刺時事、覺得是大題材。」

想入長洲要預留時間，在中環入長洲的碼頭，整個早上都排長龍。