荷里活廣場謀殺案｜39歲男斬斃兩女被捕 犯案前在家品店買刀 警：疑兇有精神病紀錄、不認識死者

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【有線新聞】鑽石山荷里活廣場兩名女子被一名男子持刀追斬重傷，送院搶救後不治，39歲疑兇當場被捕列作謀殺案，警方說疑兇有精神病紀錄，與兩名死者並不相識。

閉路電視片段見到，下午5時許，穿著白色背心的男子在荷里活廣場三樓，持刀插向一名穿黑衣的女子，同行的女子嘗試分開兩人，但不成功。

受襲女子倒地後，疑兇仍繼續將刀插向她，同行女子嘗試踢開疑兇，但被推開，疑兇之後再追向同行女子，將她壓在地上。疑兇斬人後留在現場，警員持長盾牌到場將他推落地上制服。行兇用的刀留在地上，被斬的兩名女子倒臥在地，有途人為她們心外壓急救。大批軍裝警員到場，部分手持盾牌，亦有商場職員維持秩序，救護員將其中一名傷者用擔架床送走。

目擊者：「有點傻（是怎樣，疑兇有大叫嗎？）那個男子沒有出聲，同行女子大叫救命，最初沒叫救命，那人被插數刀，同行女子才叫救命，兇徒接著都去打她、插她。（疑兇事前有沒有異樣、大叫？）男子沒有出聲。（當時有沒有人制服疑兇？）有個人拿櫈拍打疑兇的頭，（他有停手嗎？）停下來，拍他期間停下來，呆了站在原地。」

警方說39歲疑犯無業，犯案前單獨到商場一間店舖購買行兇用的刀，在商場徘徊數分鐘後犯案，又說疑犯曾向精神科醫生求醫。東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒：「被捕人有精神病紀錄要定期覆診，經我們初步調查相信被捕人士單獨犯案，還有我們現時的調查，沒證據顯示雙方是認識的。」

警方說被捕人與死者的關係及行兇動機都是重要調查方向，又會調查覆診記錄等，呼籲目擊者提供資料。