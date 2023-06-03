荷里活廣場命案｜有市民獻花悼念稱感難過 六旬廚師憶出手阻施襲 憾未能救回兩女

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【有綫新聞】行政長官李家超發聲明，對鑽石山荷里活廣場謀殺案感到難過，向死者家屬致以深切慰問。

李家超說社署已經接觸死者及疑兇的家屬提供支援，當局會全力調查。又說今次是個別個案，警方及各執法部門會繼續努力不懈，堅決維持香港的治安。李家超亦說明白市民可能感到不安及擔心，呼籲大家停止轉發涉案的影片、關懷身邊的家人及朋友，如有情緒困擾應尋求專業協助。

鑽石山荷里活廣場謀殺案，有市民自發到場悼念和拜祭。在商場三樓事發位置，早上陸續有市民到場獻花，地下擺放了線香、鮮花和祭品。有市民說對事件感到難過，希望當局可以跟進精神康復者的問題。黃先生：「你想想商場都可以出事，或者要多留意精神病人出院後的情況，不要讓市民擔心。我們逛街出事也無法知道甚麼原因，大家不會安心。」

案發時，主動制止男疑犯的64歲廚師說，當時一心想救人，對未能救回兩名女子生命感到難過。廚師：「與見義勇為這些詞語沒關係，我不喜歡別人傷害人，我想阻止他（疑兇），其實我沒有能力奪刀，我的體能等沒能力的，他（疑兇）39歲絕對是勝過我萬倍，我那一瞬間是想阻止他，不想讓他再傷害到人，雖然我做到令他沒再傷害人，但是可惜都是失敗的，我未能幫助到該兩位人士，我覺得這件事上我是失敗的。」