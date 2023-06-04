六四34周年｜湯家驊：不建議聚集悼念 稱不能永遠活在過去 倘不改變反共心態 民主制度難以發展

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【有線新聞】今日六四事件34周年，行政會議成員湯家驊說私下悼念沒有問題，大型悼念活動就容易令人聯想到支聯會的口號，至於是否有組織要按情況推論。

本港連續第四年六四沒有維園燭光集會，警方在銅鑼灣一帶高姿態巡邏，有人在維園展示標語被捕。行政會議成員湯家驊不建議舉行大型活動。

湯家驊：「過去事實是六四的大型活動與一些偏激的政治口號有關聯，我說的是支聯會一向的口號『結束一黨專政』是有違國家憲制制度。有透過溝通也好、沒有溝通也好，聚集在一起就很容易讓人感覺這個活動是有組織，就會增加犯法的風險。這個我覺得與是否悼念沒有直接關係。」

他不透露自己會否悼念六四，只說市民認為私下悼念沒有問題，「在這一刻我覺得要有警惕之心，就是要活在當下，不能永遠活在過去。活在當下的意思是國家在這個世紀正面臨最重大挑戰，受到多個外國政治勢力、壓迫、制裁、不斷抹黑、對抗，這一刻我覺得中國人是要團結一致、槍口對外。」

湯家驊認為國家需要香港保持一國兩制特色，不是只跟隨內地一套，「講英文、行使普通法治、自由開放多元社會，這是重要的。我也覺得這方面與愛國完全沒有矛盾，也不應有矛盾。不能、也不應說我愛國，一國兩制就不太重要了、很多事情可以不理了、圖書館的書可以都下架了，我不認同這些看法，對不起。有時矯枉過正未必是好事。」

他又說過去民主派著重向中央施壓，若不改變反共、恐共和仇共心態，中央仍會存在戒心，香港難以發展民主制度。