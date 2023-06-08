天津碧桂園大範圍地面沉降 有樓宇嚴重傾斜 近4,000人緊急疏散

【有線新聞】天津一個大型屋苑近日出現大範圍地面沉降，有樓宇嚴重傾斜，當局要緊急疏散近4000人。

內媒報道指，津南區八里台鎮有部分路面上周三突然隆起並裂開；附近碧桂園鳳錦庭院小區，局部草坪路面陸續出現沉降，部分地下停車場亦出現牆體裂痕和滲水；從內媒日前登出的相片看到，一幢紅色大樓出現嚴重傾斜。

有屋苑居民說：「亭子跟這牆不是挨著的嗎？你看上面有對接縫兒的，現在已經離開得10公分（厘米）吧。」據了解，受影響的主要是屋苑的37、38和39號樓，周圍地面裂開和出現沉降，有裂縫甚至有數十厘米深。

由於事態嚴重，市政府隨即要求居民撤離。「這一走就不知道，甚麼時候才能回來?」有剛搬進屋苑的居民，將新買家具搬落地面，由於屋苑當時已停水停電，升降機暫停運作，有人托著冷氣機，從24樓單位經後樓梯搬往地面；亦有人找來8名搬運工，花4000元合力將鋼琴運往地面。

部分疏散到地面的居民等待安置期間，獲發食物和應急物資：「發電磁爐了，中午發了盒飯，(物資)不夠，現在沒天然氣了。」

市委書記陳敏爾等多名領導周日到場視察，並在指揮部召開會議，強調要全力做好原因調查、應急工程施工、安全隱患排查和生活服務保障等工作，確保民眾生命財產安全。

官方通報指，截至6月3日晚，一共疏散安置3899人；又指地面沉降趨勢減緩，不過原因有待調查。

涉事屋苑鳳錦庭院，是由內地房地產商碧桂園在2009年建成，當中包括高層大廈及別墅，合共超過40幢樓宇，提供近1400個單位。