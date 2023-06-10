警紅磡追截可疑車輛開兩槍 拘捕司機 目擊者：肇事車輛曾撞警車

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【有線新聞】警方追截可疑私家車到紅磡警署對開，私家車撞向警車，警方開了兩槍，司機被捕、無人受傷。

行車記錄儀片段見到警車停在公主道往紅隧方向的中線，車頭擋住快線的私家車，從高位看見兩名警員下車，駕駛電單車的交通警員亦趕到，一名警員站在私家車旁邊，架車倒後，撞向警車，再撞欄停低，有警員擎槍，司機之後下車，多名警員制服他，再帶上警車。私家車車頭損毀、車牌跌了，警車車門亦都凹陷，交通警員登上警車錄口供，重案組探員尋找彈頭。

附近油站職員說食飯時聽到嘈吵，出來看發生甚麼事。油站職員：「看到警察電單車一早在前面攔着，車牌DD15的私家車就想退後，再撞過去，警察叫他下車， 不停叫他都不肯下車，不肯之後就開了兩槍，之後司機就下車。（私家車停下後）見到警察做這個手勢，聽到槍聲幾個警察從私家車押他出來上警車。」反恐特勤隊到場戒備，亦有警員持槍，多名司機落口供。

警方在11時45分接案，有市民見到一輛私家車車牌與自己相同，警車由獅子山隧道公路開始追截可疑車輛，到紅磡警署對開截停它。該架車撞向警車，消息指警長和警員各開一槍。警方一度封鎖公主道，往紅隧方向三條行車線扣留多架車調查，事發後約兩小時陸續放行。