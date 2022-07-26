授勳2022｜李家超獲大紫荊勳章　七一遇襲警獲銀英勇勳章　逾30港將、教練上榜

【有線新聞】前行政長官林鄭月娥的最後一份授勳名單遲了近一個月才公布，特首李家超、議員張宇人等7人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，去年七一刺警案遇襲的警員獲頒銀英勇勳章，還有超過30名運動員及教練獲頒勳銜。

按慣例，特首李家超要主持今年的授勳儀式，而他同時亦在授勳名單的第一位獲頒最高榮譽大紫荊勳章，林鄭月娥讚揚他盡心竭誠服務44年，協助特首施政，克服社會面對的各種挑戰，為香港作出重大貢獻。

晉身大紫荊勳賢的還有自由黨議員張宇人，林鄭月娥讚揚他積極出謀獻策，擔當飲食界與政府之間的重要橋樑。終審法院常任法官李義就被譽為法律界「巨人」，他的判案書涵蓋憲法、人權法等多個範疇，對整個普通法系貢獻殊深。其餘四名獲頒大紫荊的包括科大校董會主席廖長城、藝發局主席王英偉、貿發局主席林建岳及全國政協常委吳良好。

25人獲頒金紫荊星章，包括多名現任司局長，例如陳國基、鄧炳強，前任官員就有陳帆、陳肇始、聶德權、薛永恒等。政界有湯家驊、李慧琼、林大輝、張華峰，八和會館主席汪明荃亦榜上有名。汪明荃︰「覺得很鼓舞，因為過去做的事情，政府都很認同，過去幾年我在戲曲方面有很多爭取、培訓、傳承，我想繼續做好我現在手上的工作。」

28人獲銀紫荊星章，包括剛剛入政府的張國鈞、麥美娟，商界有新世界行政總裁鄭志剛及新地執行董事郭基煇，候任科大校長葉玉如及著名電台主持Uncle Ray亦獲頒星章。3名疫苗顧問專家劉宇隆、劉澤星、孔繁毅獲銅紫荊星章。

授勳名單超過30人來自體育界，林鄭月娥說是要表揚港隊運動員和教練，在奧運、殘奧等比賽取得佳績。其中劍擊的張家朗、游泳的何詩蓓、單車的李慧詩及她的教練沈金康獲銀紫荊星章。沈金康︰「我在日本伊豆參加日本盃賽，接到獲得銀紫荊星章的消息，十分激動。我將和我的團隊積極帶領香港單車隊，為明年杭州亞運會爭取更大榮譽。」李慧詩︰「多謝政府對運動員的支持和肯定，亦想多謝奧委會、體院及單車總會的工作人員，在三屆奧運會對我的照顧及幫助，希望運動員的精神可以繼續影響社會，及為大家帶來正能量。」劍擊隊總教練鄭兆康及硬地滾球代表梁育榮獲銅紫荊星章，乒乓女團三名成員及總教練陳江華、空手道劉慕裳等獲榮譽勳章，花劍隊教練Greg亦獲頒勳章。

19年反修例衝突，有份帶領警隊的林曉彤、莊定賢及陶輝獲警察卓越獎章，去年七一在銅鑼灣被人用刀襲擊受傷的警員蘇敬祖，獲頒銀英勇勳章。今年的授勳名單原定6月底林鄭月娥卸任前公布，但當時政府說要全力籌備慶回歸活動，決定延後公布。

中國光大控股原黨委書記行政總裁陳爽一度在授勳名單獲頒銅紫荊星章，讚揚他推動香港創科發展提供寶貴意見，不過同日中紀委指陳爽涉嫌嚴重違法被調查，凌晨公布的授勳名單不見陳爽的名字。政府回覆查詢說，名單以最終公布為準，不會評論個別人士個案。財經事務及庫務局局長許正宇不評論事件，說授勳名單是按機制挑選。許正宇：「 （不論）從報紙上或其他方式得悉，我們自己相關人士方面都會在一些相關會議，例如一些內會，我們也會避免參與，其實最終目標是希望體現整個授勳目標。」

我們向政府查詢，今年稍後舉行的頒授儀式，誰人向李家超授勳？會否是前特首林鄭月娥或中央官員？行政署沒有正面回應，只是說安排適時公布。