大阪直擊｜黑門市場遊客急嘗鮮　兩成店倒閉　百年鮮魚店轉營代客劏魚求生

【有線新聞】日本相隔三年再開關，不少旅遊景點的人流都不及疫情前。大阪黑門市場近兩成店舖倒閉，商戶如何變陣做生意？

位於大阪市中心的黑門市場，鮮魚店林立，這間深廣魚店明治38年、即1905年開業，以批發魚生起家，三年疫情，是經營這間百年老店最嚴峻的時期，深廣商店社長深井崇光：「整體少了九成生意，這兩年遊客少了，日本的餐廳關閉，我們售賣鮮魚，沒有人訂貨。」

店長看準疫情下多了本地人釣魚，開拓一條新財路，深井崇光：「我們為客人劏魚，300日圓，視乎有多大條魚，每公斤300日圓，小的每條300日圓。」

即劏、還可以即食，有遊客急不及待，趁市場一開門就來嘗鮮，新加坡遊客郭生、郭太：「第一次來，很早想安排過來，剛好（疫情）不能過來，停了兩年，昨天第一天開放就衝過來，點了牛肉、海鮮，便宜、好吃、很新鮮。」

香港遊客方生：「想吃拖羅、刺身。（價錢與以前相比？）沒有分別，都是二、三千日圓。（日圓匯率跌會否吸引？）會，不過機票貴了。好多（店舖）未營業，可能因為疫情而較遲營業或關閉，少了很多人。」

疫情期間，黑門市場這裡有大約兩成店舖倒閉，附近商戶說大部分都是藥妝店這類專攻遊客的店舖，但反而吸引更多本地人來逛街。這間百年和菓子店為了吸引當地年輕人，最近剛剛翻新。老闆很期待遊客重臨，相信短期內可以增加兩成生意。