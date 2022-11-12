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2022年11月12日
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內地單日新增病例續破萬 珠海現疑似患者、曾前往航展場館
【有線新聞】內地單日新增病例持續破萬，周五多11803宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多，有超過3700宗，絕大部分來自廣州。珠海有1宗無症狀感染，當地在社區採樣點發現一名核酸異常人員懷疑染疫，他曾於周四進入珠海航展部分場館，但全程佩戴N95口罩，經研判後屬風險可控。
河南有2164宗，內蒙古和重慶各有超過1200宗，新疆、甘肅、青海、河北、黑龍江和山西等地都有過百宗個案。
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