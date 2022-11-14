習拜會｜雙方會面逾三小時　習近平：台灣問題是中美第一條不可逾越紅線　拜登稱一中政策不變

【有線新聞】中美領袖在印尼峇里會面超過三小時，同意保持戰略溝通、管控矛盾分歧、防止對抗衝突。談到台灣問題，國家主席習近平表明是中美第一條不可逾越紅線。美國總統拜登則反對北京脅迫台灣，重申美國一中政策不變。

國家主席習近平趁二十國集團峰會召開前在下榻酒店會見美國總統拜登，是拜登就任總統兩年多以來，首次與習近平面對面會談。習近平指儘管二人過去曾通話通信，但總比不上親身見面，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待國家主席習近平：「我們兩個作為中美兩個大國的領導人，要起到一個把舵定向的作用，我們應該為兩國關係發展找到正確的方向。」他認為中美不應是你輸我贏、你興我衰的零和博奕，兩國應確立對話而非對抗的交往基調，確保中美關係沿正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

拜登表明美國會繼續與中國激烈競爭，但會避免演變成衝突。美國總統拜登：「我致力和你保持溝通渠道暢通，作為我們兩國的領導人有責任，展現中美可管控分歧，防止競爭變成衝突。」

超過三小時會面，二人重點討論台灣問題。習近平強調台灣問題是中國核心利益中的核心，亦是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望拜登落實承諾不支持台獨，不將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。拜登指美國政府一中政策不變，反對單方面改變現狀，亦反對北京政府對台灣脅迫及日益加劇的侵略行為，批評破壞和平穩定，危害全球繁榮。

他又向習近平提出關注香港、新疆和西藏等地人權狀況。習近平指美國有美國式民主，中國有中國式民主，符合各自國情，可以探討雙方存在的分歧，但所謂「民主對抗威權」，不是當今世界的特點，更不符合時代發展潮流。雙方又談到北韓導彈威脅和烏克蘭問題，同意保持戰略溝通。