播錯國歌｜陳國基稱事件不存政治動機　孫東要求置頂正確國歌、Google承諾跟進

【有線新聞】亞洲欖球賽播錯國歌事件，政務司司長陳國基透露賽事主辦方南韓的初級職員不在港讀書，亦與香港沒有聯繫，沒有證據顯示事件有政治動機。而創新科技及工業局長孫東已向Google提出嚴正交涉，要求在搜尋器將正確中國國歌置頂。

亞洲欖球總會會長阿哈拉早前來港，解釋播錯國歌事件。政務司司長陳國基在新聞行政人員協會聚會說，對方承認未有將中國國歌提交南韓主辦方，結果韓方初級職員自行在網上搜尋，最終出錯。而職員沒有在香港讀書，亦沒有跟香港有任何聯繫，重申無證據顯示事件有政治目的。

現時在Google搜尋器輸入「香港」和「國歌」，反修例歌曲仍然置頂，陳國基說創新科技及工業局局長孫東會接觸Google要求糾正。局方回覆本台查詢說，局長孫東星期一向Google亞太區公共政策及政府事務高層提出嚴正交涉，資科辦同日透過書面，要求將正確資訊在搜尋結果置頂，對方已確認收到及會跟進。

局方重申，已明確向服務供應商指出搜尋結果顯示不正確資訊，不單為一些別有用心的人為其行為提供藉口，亦誤導網民，更對國家和香港特區造成嚴重損害。