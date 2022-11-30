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2022年11月30日
港聞
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人大釋法｜盧文端：法院未足夠理解國安法立法精神 導致人大須釋法
【有線新聞】政府提請人大常委會就國安法釋法，全國僑聯副主席盧文端說，本來毋須釋法，是本港法院未能從國家法律層面理解立法精神。
盧文端在《明報》撰文說，是權威人士建議他「做些分析」，他說中央高度重視事件，絕不允許國安案件審理受外來干擾，香港法院批准英國御用大律師代理黎智英案，違反《港區國安法》的立法精神和法理邏輯，也帶出如何落實二十大報告提出「完善特區司法制度和法律體系」要求的問題。又說中央非常希望通過香港法院的上訴機制解決問題，事件本來毋須釋法。
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