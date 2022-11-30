江澤民逝世︱任內完成港澳回歸　多次公開支持首任行政長官董建華施政

【有線新聞】香港與澳門的回歸，都在江澤民任內完成。他多次訪問香港，亦多次公開支持首任行政長官董建華的施政。

要說江澤民和香港的關係，就要由他跟董建華握手說起，董建華因此亦成為首屆特首大熱門。鄧小平提出收回香港，政權交接儀式由江澤民主持。江澤民：「宣告中國對香港恢復行使主權，中華人民共和國香港特別行政區正式成立。」他亦出席首屆特區政府成立儀式，董建華宣誓擔任首屆行政長官。

回歸一周年，江澤民再次訪港，還到馬鞍山一個商場和香港市民近距離見面，他在多個場合都展示親民的一面。

回歸後，香港經歷亞洲金融風暴，政府施政受到多番抨擊，但江澤民無論在國內外，都多次發表挺董言論支持董建華連任。江澤民表示：「第一，要祝願董建華能當選，第二，我也相信他會當選。人非完人，金無足赤，沒有一個人認為自已就十全十美，但是總體上我們認為他是好的。」

江澤民擔任國家主席期間，曾經多次訪港，香港回歸五周年，他亦到港參加慶祝活動，亦見證董建華宣誓就任，成為第二屆行政長官。除了香港，澳門99年政權交接儀式亦是由江澤民率團主持，在澳門回歸一周年的晚會上，江澤民還主動說要唱歌，他還要清唱。江澤民亦都多次讚賞澳門首屆特首何厚鏵的表現，江澤民認為港澳回歸對台灣起到示範作用。

