第四針滿半年可打二價疫苗作第五針　科委會稱非強制　安老業界指會先觀望

【有線新聞】衞生署轄下聯合科學委員會建議，18歲或以上人士可接種復必泰二價疫苗作為第三針，已打四針的人如超過最少六個月亦可打第五針，有委員會委員強調只是給予多一個選擇，並非強制。

二價疫苗開打數天，將會再擴大適用範圍。衞生署轄下聯合科學委員會建議18歲或以上人士，除了免疫力弱的人士，如果接種了兩針，第三針可打二價疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會委員林永和：「如已接種兩針初代疫苗，某程度上已做到基本保護。二價疫苗按理涵蓋的病毒會較廣闊，整體來說根據已有數據，製造出來的抗體效果會比初代好一點。」

曾受感染並打過三針的人士或者已接種四針超過六個月，如願意可接種二價疫苗作為第五針，林永和說醫護、院舍及食肆員工等都可考慮打，但強調並非無止境地要求巿民打針。林永和：「委員會覺得既然有疫苗，外國亦有類似做法，何不讓香港合資格的高危人士，上一針已超過半年，就可以有多個選擇接種疫苗。」

安老院舍亦一樣，院友如果已打兩針，又或打過一針兼曾受感染，可以選擇二價疫苗作第三針；打完四針只要最少三個月便可以打第五針。有安老院舍負責人說會觀望一下再作打算。

安老事務委員會委員李輝：「我們近期院舍長者在注射疫苗都好像未停過。近期的季節性流感疫苗，長者們都會問為何打完又打，我們需要做些解釋工作。」她又說若要外展隊上門就需要大批長者報名打針，若院友有意打疫苗，會先安排他們去接種中心。