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MIRROR演唱會｜李啟言父親透露曾獨自嚎哭 對兒子情況感心痛
i-Cable
2022年12月22日
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【有線新聞】在MIRROR演唱會受傷的李啟言阿MO，他父親李盛林牧師說得知意外時震驚、愕然，亦十分心痛。
李啟言爸爸李盛林：「站在病床旁邊就想起很活潑的兒子，但竟然一個姿勢的轉換都需要別人幫助。我記得有好幾次，我自己一個人在洗手間嚎哭，我嚎哭是因為看到兒子的情況很心痛。」
他說阿MO比起同類型傷者較快離開深切治療部，以及不再需要使用呼吸機，但往往每次的轉機可能帶來另一個健康危機，他感謝醫護人員的悉心照顧。
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