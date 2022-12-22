MIRROR演唱會｜李啟言父親透露曾獨自嚎哭　對兒子情況感心痛

【有線新聞】在MIRROR演唱會受傷的李啟言阿MO，他父親李盛林牧師說得知意外時震驚、愕然，亦十分心痛。

李啟言爸爸李盛林：「站在病床旁邊就想起很活潑的兒子，但竟然一個姿勢的轉換都需要別人幫助。我記得有好幾次，我自己一個人在洗手間嚎哭，我嚎哭是因為看到兒子的情況很心痛。」

他說阿MO比起同類型傷者較快離開深切治療部，以及不再需要使用呼吸機，但往往每次的轉機可能帶來另一個健康危機，他感謝醫護人員的悉心照顧。