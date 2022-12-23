澳門疫情｜政府推算全澳六分一人染疫　稱沒「井噴式」爆發　有家長抱嬰通宵排急症

【有線新聞】即日起入境澳門毋須落地核酸檢測以及健康碼紅碼限制，有立法會議員說疫情嚴重，市民搶購藥物、看醫生要排長龍，現在是「通關」的最差時機。澳門政府推算全澳六分一人感染，認為疫情沒有「井噴式」爆發。

全澳18個社區門診都有患者排長龍等候看醫生，單在星期四有3,000人看病。到藥房買藥，兩間醫院的急症室也要耐心等候。

有兩個月大嬰兒發燒，通宵等了九小時看急症、做檢測，最終陽性。澳門居民Connie：「只有一個醫生，醫生自己也有咳嗽，整晚只能抱住小朋友在這等候，我覺得這樣放寬的影響相比封關更嚴重。」

澳門政府說醫療系統未「爆煲」，只用了不足四成的隔離病床。月初只有數宗個案，月中升至402宗，之後跟隨國家衛健委指引，只公布有明顯病徵、要入院的，數字不過百，但反覆。整體感染人數只能用模型推算，澳門社會文化司司長歐陽瑜：「（模型推算）六分一人已經感染，為何不可以實在對外公布確診數字多少，因為事實上我們沒有這個數字，預計未來幾日內去到之前預計的高峰，沒有出現『井噴式』爆發。」

市面很多店舖沒有開門，有銀行多間分行暫停櫃檯服務，政府沒有禁堂食，有餐廳自己禁、甚至不開門。燒味店職員陳小姐：「明顯街上的人少了 ，肯定支撐不久。滿街也是（患者），也不知誰才是（患者）。」

市民感受到疫情嚴峻，同一時間澳門政府一星期內兩度放寬入境要求。澳門立法會議員林宇滔：「我覺得這個時機很差，大家不是不接受開放，為何我們守了三年，我們的開放是如此狼狽，甚至是躺平、躺下呢？」

澳門政府說由香港入境的旅客只有5%的人檢測陽性，放寬不會加劇澳門疫情。澳門海事局說經港澳政府協調，下星期五起恢復來往香港機場到氹仔客運碼頭的噴射飛航航線，逢星期五及日每日各有一個來回航班。