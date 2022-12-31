葉劉淑儀專訪｜指賦權特首屬強化自治　釋法沒令國安委擴權　稱行政司法仍互相制衡

人大釋法表明日後涉及須認定的國安問題，國安委有最終決定權，行會召集人葉劉淑儀在本台節目《有理有得傾》說，人大確立了處理機制，不認同令國安委擴權。

今次釋法涉及的國安法第14條，本身列出國安委三大職責，包括研判國安形勢、制定國安政策，推進國安法制建設，協調香港國安重點工作。釋法後國安委仍要為國安法47條須認定的問題作判斷和決定。行會召集人葉劉淑儀不認為是擴充國安委的權力。

葉劉淑儀：「立法機構都沒有可能在立法時預見不同的情況。今次透過解釋立法原意，說明國安委有判斷及做決定的權力。國安委主席是行政長官，其實是賦權行政長官強化我們高度自治，權力根本在此，只是今次解釋清楚。」

今次說明海外律師來港參與審訊符合國安法47條要認定的問題，還要認定哪些確實範疇？釋法中沒有界定。葉劉淑儀：「（主持：如何防止機制被濫用？）國安委有不同成員有不同意見，會考慮香港整體利益，不會魯莽作出決定。不會說行政壓著司法，或過往司法獨大，這些都不是真的，各有各功能。（主持：仍然可以互相制衡？）當然，政府都不時都輸官司，不是每次勝出。」

葉劉淑儀認為今次釋法不是完全禁止海外律師來港參與審訊，但表明國安案件有需要特別考慮，同意要修訂《法律執業者條例》。葉劉淑儀：「如果要修訂配合釋法、如果有國安元素，要考慮行政長官證書。（主持：不用一刀切不讓海外律師來？）絕對不會，特區政府自己也有聘請海外律師。」