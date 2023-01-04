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著名音樂家顧嘉煇加拿大離世　享年92歲　曾創作《獅子山下》、《親情》等經典作品

【有線新聞】音樂大師顧嘉煇在加拿大溫哥華逝世，享年92歲，他創作無數膾炙人口的粵語流行曲，與已故的黃霑更是最佳拍檔。
「同處海角天邊，攜手踏平崎嶇，我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香江名句。」《獅子山下》膾炙人口旋律出自顧嘉煇的手筆，勉勵香港人逆境自強。顧嘉煇︰「我們的歌曲多數是電視劇主題曲。」
70、80年代，家家戶戶每晚吃飯都看電視，他寫的劇集主題曲大受歡迎，人人都會唱。經典作品包括《上海灘》、《家變》、《狂潮》、《啼笑姻緣》、《萬水千山縱橫》等。歌曲能夠這麼「入屋」，除了因為他寫的旋律，還因為他的最佳拍檔黃霑填的詞。黃霑表示︰「人最重要瞻前顧後，甚麼叫『霑前顧後』，就是黃霑行前、顧嘉煇行後。」顧嘉煇回應：「這樣也行，你『夾硬』來的。」
顧嘉煇得獎無數，早年幾乎橫掃本地樂壇頒獎禮，還取得香港電影金像獎、台灣金馬獎，90年代淡出後移民溫哥華，之後間中回香港擔任評判及參與音樂會演出，例如與香港中樂團合作。顧嘉煇︰「武俠主題曲亦有我與唱片公司作的新歌，有柔情、有武俠，所以主題叫俠骨柔情，希望大家多些欣賞。」
顧嘉煇的殿堂級地位獲多間本地院校嘉許，包括演藝學院及中大等都向他頒授榮譽博士學位。特區政府亦向他頒授金紫荊星章，表揚他為樂壇發展，帶來重大影響及深遠貢獻。顧嘉煇2015年在紅館舉行榮休演唱會，其後與太太返回溫哥華，享受退休生活，對他的離世，很多人都感到惋惜。
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