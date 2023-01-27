荃灣三級火｜川龍橫龍村多間鐵皮屋起火傳爆炸聲　兩人送院　住戶失容身之所

【有線新聞】荃灣川龍凌晨發生三級火，多間鐵皮屋起火，火警焚燒近3小時才救熄，兩人不適送院，消防正調查起火原因。

鐵皮屋冒出熊熊烈火，現場不時傳出爆炸聲，貨車、電器等雜物全部陷入火海，有鐵皮燒到搖搖欲墜。事發在凌晨約4時，荃錦公路橫龍村3間鐵皮屋首先起火，火場面積約30米乘30米，消防到場後將火警升為三級。

起火鐵皮屋的住客說樓下車房起火，差點走不了，起火鐵皮屋住戶雷女士表示：「聽見（鄰居聲音）吵醒了，我以為有賊入屋，後來看到有煙，我拍醒兒子，然後打開門已很大煙，我們馬上隨便穿件外套就走，誰知已經起火。一起火已很猛烈，燒到樓梯都走不了，我兜圈從後山離開。（知不知道自己間屋現在如何？）現在可憐已燒光了，相連的幾間屋都燒光，甚麼都沒有，我甚麼都沒有帶，只拿了手袋。」

全村大約100名居民自行疏散，一名15歲少年及其80歲祖父吸入濃煙不適送院，傷者家人羅生指：「我爸爸『撞聾』，聽不到我叫他走，還想救火。我兩隻狗吵醒我，出來便看到門口對面陷入火海，之後疏散人群，盡量駛走車輛，否則損失更慘重，燒了8輛車。」

火警至早上近7時大致救熄，消防處消防區長余子傑指：「最主要的救援難度在於火警猛烈、水源偏遠、火勢偏大。另一方面火場面積也很大，我們到場時3間鐵皮屋都已起火，所以有灌救困難。」橫龍村位置偏遠，消防要由村口拖喉到100米外的消防栓取水灌救。