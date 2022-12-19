心血管疾病與前列腺癌治療有關係？接受治療需要考慮哪些因素？

不少男士遇上排尿不清及尿頻等情況，都認為是年紀漸長所致而不以為然，但這些排尿問題可能是患上前列腺癌的警號。根據醫管局香港癌症資料統計中心的數據，2020年確診患上第4期前列腺癌的患者佔整體患者32.4%，比2019年增加約7%。雖然現時的荷爾蒙治療有助紓緩晚期前列腺癌病情，惟具心血管疾病風險的患者須注意其副作用，以選擇合適治療方案。

泌尿外科專科簡煒文醫生

部分前列腺癌惡化速度慢 早期無明顯病徵難被發現

前列腺癌患者的年齡中位數為71歲，泌尿外科專科簡煒文醫生指：「部分前列腺癌惡化速度慢，早期亦沒有明顯病徵，有研究發現90歲或以上男士中，有超過5成體內均有前列腺癌細胞，但未被發現，甚至離世前都不知自己患癌。」

不過仍有約3成患者屬第1及2期前列腺癌，其體內癌細胞仍未擴散，採取的治療亦與晚期患者不一。假如患者較年長，而前列腺癌惡化速度較慢時，醫生會監察患者病情及考慮使用保守治療。相反，如果患者較年輕，前列腺癌惡化速度較快，醫生或會以電療或手術根治癌症。根據癌症影響的範圍，個別患者也許適合透過前列腺局部治療，控制癌細胞，減低治療相關的併發症。

晚期患者須考慮多方面因素 選擇合適荷爾蒙治療

簡醫生表示：「由於晚期前列腺癌的癌細胞已轉移至身體其他器官，因此治療目標以延長壽命及紓緩病症為主。」由於前列腺癌因男性荷爾蒙刺激而惡化，而睪丸負責製造體內大部分男性荷爾蒙，因此傳統荷爾蒙治療為雙側睪丸切除手術，一次性抑制男性荷爾蒙。

不過切除睪丸為患者帶來沉重的心理壓力，未必所有患者都願意接受手術。現時注射促黃體素釋放激素促動劑（LHRH agonist）或促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH antagonist）亦可治療晚期前列腺癌，兩者均能在短時間內大幅減低男性荷爾蒙。注射LHRH agonist後，患者的男性荷爾蒙水平會先升後跌，患者需 3個月或半年注射1次。而LHRH antagonist則可即時抑制男性荷爾蒙， 1星期內便能減低9成男性荷爾蒙，每個月需注射1次。

雖然兩種針藥均有效紓緩患者病情，但醫生亦須考慮患者病情及心血管疾病風險等，以選擇適合患者的治療方案。如患者曾進行通波仔手術、患上心臟病及中風等，醫生便會考慮使用LHRH antagonist，有研究顯示，注射LHRH antagonist比注射LHRH agonist出現心臟病的機會少一半。另外，如果患者已出現骨或脊椎轉移，注射LHRH agonist後短時間內或會有脊髓受壓和骨痛增加的風險，因此醫生或會考慮使用LHRH antagonist，使患者體內的男性荷爾蒙能迅速下降，減輕患者痛楚。

簡醫生分享最近有一名78歲患者曾接受通波仔手術，但其前列腺癌轉移至脊椎及盆腔，亦壓著牽涉手指的神經線，因此他有背痛，手指亦經常麻痺。後來他接受LHRH antagonist治療，即時抑制男性荷爾蒙，紓緩其痛楚。患者注射針藥後，初期感到疲累，但幾星期後，痛楚已大大減低，手指的麻痺感亦有改善，生活逐步回復正常。

簡醫生表示：「荷爾蒙治療亦會使患者短期內出現潮熱及情緒低落等，長遠會使患者體脂增加、肌肉流失及骨質疏鬆等，但無須過分擔心，大部分副作用都會隨時間、生活習慣、定時定量運動及藥物得以改善，而長遠治療就要定期監測骨質密度及評估心血管疾病的風險。」



以上資訊由簡煒文醫生提供