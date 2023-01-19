音樂助青少年走出困局 新型治療提升重度抑鬱治療效果

當有人突然說「我個腦溶晒」、「我啲內臟消失咗」，這些看似匪夷所思的情景，卻是部分抑鬱症患者出現幻覺及妄想症狀時的寫照。近年社會出現動盪和疫情，青少年因缺乏人生經驗，往往在情緒上首當其衝，成為最受影響的一群。精神科專科傅子健醫生表示：「個別較嚴重個案，若缺乏適切治療而導致病情失控，便可能會發展成抑鬱症。患者不僅情緒長時間維持低落，更會出現生理上的改變。」醫生寄語年輕人多傾訴及主動求助，這亦正正是醫生參與非牟利組織利民會《靜音說故事分享會》活動的初衷。

精神科專科醫生 傅子健醫生

自我摸索建立形象 身心挫折影響情緒

踏入青少年期，身心都不斷快速成長。身體發育需要均衡營養和充足鍛煉。而心理層面的成熟則須透過經歷和社交，在不斷探索下建立和塑造自我。在荷爾蒙的作用下，青少年的情緒往往容易變得波動。加上開始步入成年，難免凡事渴望享有更多話語權。當遇上衝突時，若缺乏適當溝通，令想法不被接受或理解，負面情緒便開始累積，甚至在朋輩間蔓延。傅醫生補充：「現今人與人之間的溝通線上化，若青少年太依賴手機表情符號去表達心情和想法，會令溝通變得過份簡單且極端，缺乏細膩的情感表達，最終反而導致更多的溝通誤會，是其中一個導致情緒問題的主要元兇。」

重度抑鬱衝擊日常 嚴重者有幻覺自殺傾向

傅醫生強調：「每個人也會經歷情緒高低起跌，當然並非經歷不快心情就等於患上抑鬱症。根據精神學的定義，抑鬱症是指患者的負面情緒達致一定程度，令大腦分泌失調導致出現生理及心理上功能變化。例如出現極度疲倦和缺乏集中力，令一些從前能從容處理的事情都變得困難重重；又或是對一向喜歡的事物和活動感到忽然失去興趣或提不起勁。嚴重者更有機會出現幻覺或自殺傾向。因此，及早治療非常重要。」雖說病向淺中醫，現實裡即使患者選擇接受藥物治療，亦有部份個案出現對傳統治療方案缺乏反應，即嘗試過兩種或以上口服抗抑鬱藥，既達到足夠劑量且充分治療時間，病情卻沒得到徹底改善，一般臨床上溝通稱之為「頑治性抑鬱症」。

新型藥物起效較快 助患者穩定情緒

現今治療目標是助患者盡快恢復原本功能，因此藥物的起效時間是一個重要因素。傳統的口服抗抑鬱藥，如調節血清素和去甲腎上腺素的藥物，雖有一定作用，但一般需時數星期起效。針對急性病情或頑治抑鬱症，現時可考慮腦電盪或腦磁擊治療，或新型調節大腦谷氨酸的噴鼻式藥物，最快或可數小時起效。患者只需要每星期到醫院或診所使用1至2次，再配以口服藥輔助，便可以短時間內紓緩病情。

傅醫生憶述有一位護士學生患者，從小受年幼不快經歷令自我形象低落。在臨床護理實習期間，因壓力和勾起不快回憶，令情緒變得低落，開始逃避學業、家人及社交，自我封閉起來。期間她茶飯不思，更出現了妄想，感覺身體好像失去了某部分，深信內臟給掏空了，不斷安排身體檢查，渴望尋找被偷去內臟的證據。最後幸得醫護界同學及時發現，鼓勵她及早求診，最後才得悉原來自己患上了抑鬱症。後來卻又因抗拒診斷而自行停藥，更萌起輕生念頭。有見她情況嚴重，在醫生建議下，她最終選擇使用噴鼻式藥物，病情便立即改善，方發現原來自己只因偏見而耽誤了治療，更領悟出真正的勇氣並非在人前強顏歡笑，而是積極承認和面對問題的道理。

《靜音說故事》突破傳統 分享經歷故事

傳統社會對情緒病及抑鬱症等詞彙帶負面標籤，令患者不敢向人傾訴或求助，現代社會需突破守舊觀念。傅醫生分享：「音樂是其中一個讓情緒得以抒發的好方法。若覺得開口說心事難於啟齒，可以嘗試選一首最能代表自己感覺的歌曲，隨旋律高低起伏，試著抒發情感，在輕鬆的氣氛下也許更容易把心事在人前娓娓道來，打開話題匣子。」利民會所舉辦的《靜音說故事》 在Spotify上有不同過來人分享抑鬱症的故事，寄望各位青少年將心中情緒一一道出，遠離抑鬱。

以上資訊由傅子健醫生提供

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