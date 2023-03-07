批美國用氣球事件釀外交危機　秦剛：肆意打壓中方無助兩國關係正常發展

【有線新聞】外交部長秦剛批評美國，用兩國氣球事件借題發揮，製造一場本來可避免的外交危機；重申美方肆意打壓中國，無助中美關係正常發展。而對於台灣問題，秦剛呼籲美國停止「以台制華」。

一場氣球風波，導致中美關係再度緊張。外長秦剛在他的第一場外長記者會上，批評美國在事件中借題發揮，認為現時美國對中國的認知和定位出現嚴重偏差，美方肆意打壓無助中美關係正常發展：「如果美方不踩煞車，繼續沿著錯誤的道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，陷入對抗衝突，誰來承擔其災難性後果?這樣的競爭，就是以兩國人民的根本利益和人類的前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。」

他指面對美方打壓，中方無法辦到「打不還手、罵不還口」，又指遏制打壓不會令美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐，又呼籲美國停止「以台制華」：「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止『以台制華』，回歸『一個中國』原則的本源、本義，恪守對中方作出的政治承諾，明確反對和制止台獨。」

俄烏戰爭持續超過一年，對於有報道指，中國向俄羅斯軍援，秦剛反駁中國不是危機製造者：「中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突任何一方提供武器。憑甚麼要向中國甩鍋推責、制裁、施壓甚至威脅?對此我們絕不接受。」

他強調中俄關係，建立在不結盟、不對抗和不針對第三方的基礎上，不對世上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。