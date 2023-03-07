秦剛首以外長身份出席兩會　問答近兩句鐘、環繞中美台海與俄烏局勢等

【有線新聞】秦剛是履新超過3個月後，首次以外長身份出席兩會。他手持中國憲法回應台灣問題，又指中國外交有足夠厚道與善意，但當豺狼當道，外交官須「與狼共舞」，保家衛國。

履新超過3個月後，秦剛首次以外長身份出席兩會的中外記者會，用了近兩小時，回答了14條問題，內容環繞中美關係、俄烏戰爭、台海局勢、美國印太戰略、中日關係和中歐關係等，同時亦闡述了中國式現代化這概念。

有記者問他上任，是否反映中國會放棄所謂「戰狼外交」的強硬外交風格，秦剛這樣回應：「記得我剛到美國任大使的時候，美國媒體驚呼『中國戰狼』來了；現在我回來當外長了，這稱號又不給我，我還真點若有所失。中國的外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼當道、惡狼來襲時，中國的外交官必須『與狼共舞』，保家衛國。」

秦剛又這樣形容美國一直錯判與中國關係：「這第一顆鈕扣扣錯了，就導致美國的對華政策，完全脫離了理性健康的正軌。美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是去想如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方去參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意地對抗，犯規了。」

有記者問到台海局勢，秦剛亦早有準備：「我知道今天肯定要問到台灣問題，所以我特地帶來了一本《中華人民共和國憲法》。」

對於未來外交政策的走向，秦剛重申，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係。