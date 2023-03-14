台豬肉價格持續上漲　食店無奈加價將成本轉嫁消費者

【有線新聞】台灣近年物價指數上漲，雞蛋及鴨蛋價格飆升後，豬肉價格亦明顯上漲。有食店無奈加價，將增加的成本轉嫁予消費者，預期清明節及端午節臨近，豬肉價格會進一步上漲。

「來看下，想要吃甚麼？豬耳朵，耳朵一盒100元(新台幣)。」這間專賣豬耳等小食的攤檔，最近因為成本上漲加價，「有啊有啊，已經漲很久了，最近都已經買不到貨，昨天已經漲到95元了，都沒有預到過這種情況，我們就很擔心啊，因為我們是賣萬巒豬腳專賣的，我都沒有(買到)萬巒豬腳了。」食檔職員說。

受豬肉價格上漲影響的還有不少食店，例如這間專賣招牌酥炸豬扒飯的食店，由兩年前的160元，加至本月的180元；而這間知名賣豬腳的店舖，亦無奈要將成本漲幅，轉嫁到消費者身上。食店老闆表示：「這也是很無奈，有時候就是，不知道耶，這一波(漲價)到底是怎麼了，我做生意這麼久，第一次遇到(漲價)這麼誇張的。」

民眾又如何看待這一輪的物價上漲？有市民說，「我無所謂，只要買得到就好。」另有市民表示：「一定的(影響)，我跟你講，雞鴨之後就是豬啊。」

台媒報道，當地因為供應量減少，以及飼料成本上漲，過去一年豬肉每公斤由73元上漲至89元，漲幅超過兩成。農委會正協調供應商，穩定豬隻供應量，農委會畜牧處副處長汪文全表示：「去年的價格有到每公斤92塊錢，目前價格還不至於是所謂的新高，不過也算是相對的高檔。」當局預料隨著清明節及端午節將至，豬肉價格會進一步上升。