內地醫美亂象越趨嚴重　涉及行業虛假宣傳等投訴飆升

【有線新聞】3月15日是國際消費者權益日，據中國消費者協會數據顯示，其中涉及醫美行業的投訴，五年間大幅增加近14倍，公安部等多部門聯手打擊違規違法行為。

南京一名男子早前光顧當地一間美容店時被店員游說，結果自前年開始，先後充值了29萬元人民幣做細胞培植、任督二脈等美容養生服務。市民金先生說：「我這個人對錢沒甚麼概念，我就覺得對身體好多花一點，(店員說)做臉呢更漂亮一點，做身體這個經絡暢通。」

之後他覺得美容店涉及虛假宣傳，要求退還剩餘的充值金額，並向法院提出訴訟。法院審理認為，原告人的充值行為屬預付消費，享有隨時解除合同的權利，美容院需退款。

另外，上海市一對夫婦自2019年至去年7月，花費了超過113萬元做美容療程，注射了90多支美容針，不過注射後，面部出現大大小小的硬塊。美容醫院否認是治療所導致，但願意退還77萬元，不過拒絕提供後續治療費。

事實上，隨著醫學美容日趨普遍，這類涉及醫美的投訴、糾紛及訴訟，近年都大幅飆升。根據中國消費者協會投訴數據顯示，2015年至2020年接獲涉及醫美行業投訴，從486宗增至7233宗，五年間投訴量增長近14倍。

針對這個問題，市場監管總局、公安部等11個部門，去年9月開始在全國開展專項治理行動，加強完善和整治力度，為行業「刮骨療毒」。