「五一」多地旅遊亂象生　內蒙「稻草人王國」貨不對辦、杭州景區允遊客活雞餵狼捱批

【有線新聞】五一假期，帶動內地旅遊業恢復，但不少景區都有亂象發生。

看完這些宣傳片段，有不少人都被這個「稻草人王國」吸引，打算到內蒙古呼和浩特市的賽馬場盡情遊玩。結果宣傳中的大片的草地，現實是光禿禿的黃土，「賣點」的巨型稻草人更是不堪入目，「野人」表演當然亦沒有。當地旅遊局表示，主辦方已叫停項目兼向遊客致歉。

「退票！退票！退票！」那邊廂貨不對辦，雲南昆明的這間動物園就因為遊客過多，很多人無法進入。有動物園工作人員說：「就是我們這邊(遊客)人太多了，也可能就是天氣原因堵著了。人堵在那兒了，遊覽車都走不了。」

有人入不到場敗興而回，但入到場亦不一定就會歡天喜地。四川成都大熊貓基地連日來都人頭湧湧。「『花花』在這裏，排隊兩個小時，看『花花』三分鐘。」就是為了這三分鐘，絡繹不絕的遊客不惜從園內排到大門外。

江蘇鹽城這間動物園的大熊貓，因為誤開遊客投下的汽水，被噴出的汽水嚇得立即逃跑。

浙江杭州這個景區，因為允許遊客向圍欄內的狼投活雞餵食，嚇怕了不少小朋友，被批評太過血腥。

「快去走了。走，走，走，快走，快走。」在上海動物園，這隻猩猩突然暴躁起來，向圍觀的人投擲石頭，嚇得遊客雞飛狗走。園方解釋說，遊客向猩猩投食物，令牠以為受襲而反擊。