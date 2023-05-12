內地露營車寄居熱潮 需求量大增一倍

【有線新聞】 內地近年興起露營熱潮，不少人放假聯群結隊，租露營車到郊外遊玩，更有人自購露營車當作自己的「家」，有廠商表示露營車的需求急升。

當前的天氣，正是郊遊的好時候，不論獨自去玩，還是一家人去旅行，總能看到露營車的蹤跡。

根據內地旅遊平台數據，五一長假後，露營車及露營裝備的訂單需求更是有增無減，升了近5倍。

遊客劉女士 ：「我們開著房車，我是在感受路，而不是在趕路，然後是沿途感受著這個地方的風土人情、人間美味。」

除了租露營車玩，更有人直接購買「寄居車上」，將露營車當成自己的家。

露營車車主張先生：「我不用租賓館，我不用去飯店吃飯，我自己在車裏就坐了，我自己在車裏就睡了，那就是一個移動的家。」

有生產商指，隨著露營熱潮的興起，露營車的生產訂單量飆升，價格也相對變得大眾化。

營車業務部總經理王先生：「目前訂單有一個翻一番的一種狀態，已經接到基本上七月份左右了。」

海南省旅遊協會常務副秘書長孫相濤 ：「房車的品類，包括價格它都降下來了，就跟遊艇似的，以前都認為是奢侈品，奢侈消費，但近幾年這個價格下來之後，都(成為)平價產品了。很多車企都開始做(露營)房車，企業一多自然而然價格就低下來了。」