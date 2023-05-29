神十六三名航天員亮相　指令長景海鵬：為升空一直做足準備

【有線新聞】神舟十六號載人飛船，周二早上9時31分發射，三名航天員分別為景海鵬、朱楊柱和桂海潮，由景海鵬擔任指令長。

神舟十六號指令長景海鵬，帶領另外兩名航天員朱楊柱和桂海潮，在酒泉衛星發射中心問天閣亮相。景海鵬參加過神七、神九和神十一的載人飛行任務，此次神十六是他自2016年後再次參與飛行任務，令他成為中國飛天次數最多的航天員，事隔7年再次升空，他稱一直都做足準備。

神舟十六號指令長景海鵬：「這7年我沒有耽誤過訓練，每天晚上12點前沒有睡過覺，周末也幾乎沒有休息過，已經4年多了都沒有回老家看望過年邁的父母，現在每天要做600個俯臥撑、600個仰臥起坐、上千次跳繩，這已經成為我的標配了。」

朱楊柱和桂海潮均是首次飛行，兩人為2020年9月經選拔出來的第三批航天員。航天工程師朱楊柱對能夠參與此次飛行任務心情激動並感恩。神舟十六號航天員朱楊柱：「其實我內心是激動的，但是更多的是感恩和幸運，因為正是中國夢給我們帶來了航天夢，我從一名普通的大學老師成長為一名飛天戰士，這是事業成就的，更是時代哺育的。」

戴著眼鏡的載荷專家桂海潮則指，選拔訓練期間已感受到此次任務充滿使命感，他會為此貢獻一切。神舟十六號航天員桂海潮：「在我們航天員大隊的門口，有一位特殊而神聖的哨兵，「他」就是「祖國利益高於一切」這八個大字，兩年多以來，「他」每天送我們去訓練，又迎我們歸隊，時刻激勵著我們刻苦訓練，(我會)為祖國的載人航天事業貢獻自己的青春和力量。」

神十六是中國太空站進入應用與發展階段迎來的首個乘組，也是首次由3類航天員構成，其中景海鵬和朱楊柱主要負責操控管理航天器，桂海潮則是主要負責太空科學實驗在軌操作。