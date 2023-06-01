貴州兩老師撿石春時溺斃 內媒記者採訪遇襲 派出所副所長等三警被捕、鎮長遭免職

【有線新聞】內地媒體一名記者日前到貴州畢節市採訪期間，突然遭三人跟蹤兼毆打。當局其後逮捕疑犯，經查證實他們是當地警察，鎮長等多人遭免職。

畢節市織金縣馬場鎮一間小學的6名教師，今年4月在一個河灘執拾鵝卵石，期間水電站突然放水，兩人被沖走並溺斃。有遇難者家屬周日接受採訪時透露，執拾行為是因校方要迎接上級到訪而用作裝飾。

湖北日報旗下的極目新聞日前派記者到當地採訪，調查不久就出現以下這幕。遇襲內地記者李賢誠說：「這輛車好奇怪，跟了我一路了，一直跟著我咋回事兒呀?」

該車不單全程跟蹤，採訪期間多番阻撓，離開時又故意用車擋路。3人不久後下車襲擊記者，其中1人更用石頭打爛記者的眼鏡和手機。記者被打至頭部嚴重腫脹，嘴唇和手部等多處受傷。

李賢誠說：「(施襲者)跑了以後，大概過了兩分鐘之後，他們又折返回來了，(車上)就下來一個人，拿了一個布，擦了擦我的車的門把手。我能很印象很深刻的是，就是說這三個打我的人當中，有一個就是我在(遇難者)家屬家，採訪過程中盤問我的那個人。」

事件曝光引起廣泛關注。當地警方逮捕涉案3人，其中一人是當地派出所副所長，另外兩人是輔警，公安依法予以15到20日行政拘留。當地鎮黨委副書記、鎮長和涉案派出所副所長等人被免職，兩名輔警亦被解僱，但並未交代打人原因，亦無透露是否涉及幕後指使。

至於兩名教師溺斃一事，當局稱公安機關已介入，並成立聯合調查組，但具體情況尚在調查。校方則澄清，無安排過任何人去撿鵝卵石美化校園環境。