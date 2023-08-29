前海、橫琴和南沙上半年生產總值逾二千億元　進出口等有明顯增長

【有線新聞】作為粵港澳合作的三個重要平台，前海、橫琴和南沙在今年上半年生產總值超過二千億元。廣東省積極推進粵港澳大灣區建設，深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙這三個重要合作平台，上半年生產總值達到2200億元，其中在進出口、吸引外商投資等都有增長明顯。

位於深圳前海的深港青年夢工場，就成為不少港澳青年北上創業發展的第一站，目前已經有超過500間公司進駐。前海當局為了支持港澳青年在當地創業及發展，早前推出了十二項支援措施，其中創業獎勵最高就達到100萬元。深圳前海科技有限公司周盼：「最近前海的港澳青年十二條措施出爐，涵蓋了港澳青年在前海創業、工作、生活、居住的方方面面，也首次聯動了香港大灣區青年就業計劃，協助我們的企業援引高質量人才。」

另外在橫琴粵澳深度合作區，為了支援現代金融產業發展，琴澳兩地積極推出便利澳門居民跨境生活就業的措施，例如現時澳門居民在當地只需五分鐘的時間，就可辦理信貸等業務，買樓置業享有低息貸款等，今年底還會落實兩地的存款自由流通。橫琴澳記海鮮餐廳董事梁家星：「年底可能會有一個電子圍網落地，將來我們就直接可以在橫琴用澳門幣，用一些澳門支付平台就可以，直接做到一個消費，在商又好在生活角度亦都好。」

而在南沙，廣東省稅務局今年推行納稅服務承諾制，縮短港澳居民繳交養老保險等費用的時間。同時，為了吸引人才到南沙，當局亦設立國際人才港，為人才提供免費的短期住宿及共享辦公室等服務。

另外，設在南沙慶盛樞紐區的廣州香港科技大學中央實驗室，已開放予其他學院使用，推動大灣區成為大科學平台。