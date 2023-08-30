內地積極發展夜經濟 有學者指部分措施值得借鑑

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【有線新聞】內地近期亦積極發展夜經濟，杭州武林夜市出招增加人流。有內地學者認為，部分夜經濟措施值得香港借鑑。

夜幕低垂，杭州武林路仍然人來人往。街頭小食、手工藝品、香薰蠟燭以至手飾頭飾都一應俱全。目前夜市有固定攤位240個，無論是攤主還是消費者，都是以年輕人為主。檔主小石說：「今年剛剛畢業，然後在畢業浪潮裏面所以競爭很大。然後我就想干脆我就自己做點甚麼，自己最喜歡的。然後我就來到了武林夜市，在這裏算是初次嘗試創業。」檔主黃小姐表示：「可能福利比較好，租金便宜一點。利潤還可以，至少是不會賠大家才會來做。」

夜市負責人指，目前夜市攤位月租平均3500元，對年輕創業者及手工藝者等會提供租金的減免。另外，為增加人流亦很注重各種宣傳，令夜市成為網紅打卡熱點。武林夜市黨支部書記葉連忠說：「像我們去年，一年就達到了306篇的這種傳統媒體報道。我們自己也成立了機構，這種培育孵化我們線上的網紅，也培育我們的商戶主播，然後帶領他們去怎麼去做線上的運營。」

他指夜市最重要除了衛生就是秩序，更設立了一套「先行賠付機制」，「我們有一套先行賠付機制，每年設立3萬塊錢的賠付資金，專門用於商戶和我們客人的糾紛。只要他們發生了糾紛，不論對錯我們先給賠掉。之後讓客人走掉，我們再跟商戶去說這是甚麼問題。」

內地近期亦積極發展夜經濟，好像上海、深圳等一線大城市都陸續宣布放寬「路邊攤」等措施。有內地學者認為部分香港可以借鑑，但同時亦思考如何可以有自己的特色。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎說：「香港不是說所有地方都可以隨便擺。可以在一些外圍的區域，甚至一些離島搞一些露營，或者是一些城鄉經濟，甚至一些鄉村音樂節。不可替代的就是大家覺得到香港去看看、去紅磡看看、去蘭桂坊走走。我覺得這個吸引力還是有的，就說香港特有的一些IP(品牌形象)。」

他又指後疫情加上就業形勢不理想，經濟還沒有完全復蘇下，相信政府允許外擺或者是車尾箱經濟，有助拉動部份人的自謀生計，同時也拉動消費驅動經濟增長。