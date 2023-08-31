河南牛郎織女雕塑耗逾700萬建成捱批 縣住建局長免職、市政府介入調查

【有線新聞】河南平頂山市魯山縣一座耗逾700萬建成的牛郎織女雕塑，因其造型和造價等問題惹爭議；該縣住建局局長事後被免職，市政府等多個部門亦介入調查。

魯山縣這座以牛郎織女為主題的雕塑，上周二七夕節才正式揭幕，卻迅速成為內地網絡的熱話；皆因這座雕像，是當地政府耗資715萬元人民幣建造而成，民眾不但認為造價過高，雕像的造型也醜陋。

有網民亦發現，雕塑和兩年前在湖南長沙落成的「湘江女神雕塑」造型極為相似，懷疑當中有人抄襲，

更大的問題是，有人發現項目今年7月才公布招標中標結果，但實際上6月時雕塑基座已建好，懷疑有人未經招標就開工，或牽涉利益輸送；當時縣政府向內媒承認，施工未按流程呈報和辦理手續，亦未及時納入監管。

《人民日報》和央視等官媒都接連發評論文章，批評斥巨資搞形象工程，只會自毀前程；坦言這些建築「造型醜陋」，這樣推廣旅遊做法不當。

事件愈鬧愈大，縣政府周二深夜發通報，決定將縣住建局局長免職，並對事件展開全面審查；周四連市政府都通報，表明會聯合當地住建、審計等多個部門組成調查組介入。

內地貴價工程近年經常引發爭議。湖北荊州一座在2016年用1.7億人民幣建成、高58米的巨型關公像，2021年因被指「破壞古城風貌」被勒令拆除再重建；但重建費據報高達1.55億元，同樣惹起熱議。