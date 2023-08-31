以「鬼門開」「惡鄰退散」形容 台軍公布監控解放軍機照片

【有線新聞】解放軍近日持續派軍機軍艦繞台。台灣軍方在周三盂蘭節當日，發布台灣軍機早前近距離監控大陸反潛機的照片，並以「鬼門開」、「惡鄰退散」等字眼形容。

台灣的國防部周三盂蘭節當日在社交平台，發布這張宣傳海報，顯示台灣空軍一架幻影-2000戰機，在上周五監控解放軍運-8反潛機的畫面；海報寫上「嚴密監控」四個大字，又用上「鬼門開」、「惡鄰退散」等字眼來形容。

台方表示，此次監控行動旨在「不讓敵人耀武揚威」，強調維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京在內的區域各方共同責任；敦促大陸負起責任，即刻停止破壞區域安定的單邊行為。

另一方面，台灣軍方周四將包括解放軍軍力報告書等多份文件，送交當地立法院；提到中共二十大將「一國兩制」方針修訂納入共產黨章程，反映大陸對台政策方向更明確，加上習近平提出「堅定不移推進祖國統一進程」，估計可能在其第三個任期內，推動解決「台灣問題」進程；又認為解放軍近年軍事操演，對台灣已達「高強度威脅」。

對於明年台灣的國防預算超過6000億新台幣，創歷史新高，蔡英文在出席一個軍方場合時強調，會給予軍方最大的支持。

另外，美國政府計劃向台灣提供折合25億元新台幣的軍事援助，台灣軍方表示感謝，認為有助強化防衛作戰能力，但就未說明細節。