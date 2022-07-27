廣州本地人創作粵語字卡　推廣粵語文化

【有線新聞】廣州有近四分之一常住人口都是外省人，很多本地人與陌生人聊天時都不再說廣東話。有土生土長的廣州人就做了三套粵語字卡，藉此推廣和傳承粵語文化。

廣東一直都是全國聚集最多由外省來工作的人，有愈來愈多外省人在廣州定居，因此不少本地人遇到陌生人，一開口都會習慣先講普通話。張先生指：「當然先講普通話啦，因為不知道他來自哪，（發現）識講之後大家就說廣東話。」

究竟廣州人的廣東話厲害嗎？記者特意預備了一些廣東話的句子，去考考他們究竟懂不懂得讀，和懂不懂得解釋。第一句是「同你講都嘥氣」。鄭先生指：「同你講都激氣？是否激字？（是個嘥字，這個的解釋是？）即是與你講是無用，是白講。」還有「小心焫到手」。劉小姐指：「不是很懂啊，就是中間這個字。小心，小心焫到手啊？」

成年人就算懂得說廣東話，都不一定認得到粵語正字、俚語，小朋友就更加陌生了。廣府文化推廣人李丞彪表示：「尤其是10後那一批，真的很多都不懂得說粵語。或者只是很日常，例如你好，吃飯，早晨。稍為完整的一句話都不一定能很流利說出來。這些都令我們對粵語傳承有擔憂。」這個土生土長的廣州人就決定要保育粵語文化，不單只靠口講，還創作出三套字卡，「每一套的正面都是這個詞的正確寫法和出處，背面有注音、註解和例句。還有掃這個二維碼還可以聽到讀音。」

他又拍了一系列的短片，以生鬼有趣的風格介紹粵語正字。之後又準備出書，詳細講解粵語文化典故。做這些事都是希望可以將粵語文化傳承下去。