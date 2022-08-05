新聞
財經
生活
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
×
有線用戶身分登入
登入
取消
或
立即申請有線電視
*適用指定服計劃
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年08月05日
中國在線
新聞資訊
王毅：七國集團涉台聲明是廢紙一張
【有線新聞】外長王毅表示，七國集團發表的涉台聲明混淆是非、顛倒黑白，是廢紙一張。
外長王毅：「這個聲明中方堅決地反對，因為它混淆是非、顛倒黑白，公然為侵權者來張目，反而向維權者施加壓力，公理何在？國際關係基本準則何在？如果讓這種腔調繼續下去的話，那麼地區和平和世界和平都會受到嚴重的損害。」
另外，外交部緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉和強烈抗議。副部長鄧勵表示，一個中國原則是各國與中國交往的政治基礎，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。鄧勵隨後又緊急召見日本駐華大使，表示日本曾長期殖民台灣，有不可推卸的嚴重歷史罪責，敦促日方更加謹言慎行，妥善處理涉台問題。
上一條影片
一線搜查｜深水埗建材店長霸馬路擺貨 街坊呻投訴無門：警署話冇人手
下一條影片
海洋公園推免費渡輪服務 搭船往返香港仔、鴨脷洲、大樹灣碼頭 附路線+時間表
客戶服務