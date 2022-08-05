王毅：七國集團涉台聲明是廢紙一張

【有線新聞】外長王毅表示，七國集團發表的涉台聲明混淆是非、顛倒黑白，是廢紙一張。

外長王毅：「這個聲明中方堅決地反對，因為它混淆是非、顛倒黑白，公然為侵權者來張目，反而向維權者施加壓力，公理何在？國際關係基本準則何在？如果讓這種腔調繼續下去的話，那麼地區和平和世界和平都會受到嚴重的損害。」

另外，外交部緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉和強烈抗議。副部長鄧勵表示，一個中國原則是各國與中國交往的政治基礎，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。鄧勵隨後又緊急召見日本駐華大使，表示日本曾長期殖民台灣，有不可推卸的嚴重歷史罪責，敦促日方更加謹言慎行，妥善處理涉台問題。