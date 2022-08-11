外媒：中芯已掌握7納米晶片技術　幕後推手曾任台積電　分析指大陸仍面臨挑戰

【有線新聞】《華爾街日報》報道指，內地半導體企業中芯國際已掌握7納米晶片技術開發，幕後推手正是曾任職台積電、現年70歲的台灣人梁孟松。

總部設在上海的半導體企業中芯國際，上月傳出順利生產7納米晶片，並且已經出貨，不但反映大陸半導體技術出現重大突破，亦是試圖擺脫對西方國家的依賴、走向技術自主的希望。不過隨後就有消息傳出，這些新技術是抄襲台灣半導體企業台積電。

《華爾街日報》星期一報道稱，協助大陸圓夢的幕後推手，正正就是曾任職台積電、現年70歲的台灣人梁孟松。據講梁孟松在1992年加入台積電，在任期間對台積電成為全球最大晶片代工企業，作出重要貢獻。

直至2011年7月，南韓三星正式聘用梁孟松，該公司就在短短數年間，成為科技行業的領頭羊。到了2017年，梁孟松加入中芯國際，現任聯合首席執行官。他一直推動投資高級晶片設計，嘗試研發尺寸更小的晶片。

報道又稱，梁孟松在2020年12月，一度因內部矛盾而請辭，但隨後又擔任公司聯合行政總裁。《華爾街日報》的記者，讚他是協助內地研發自主晶片的「魔法師」。

不過分析認為大陸推動晶片自主，仍然面對很大挑戰。國務院2014年已頒布文件，表明推動集成電路產業發展，同年多間企業聯合發起的「國家晶片大基金」亦成立，據報十年來投入了過千億美元。

不過隨著這些企業的高管，包括大基金總裁丁文武涉嫌嚴重違紀違法受查，連工信部部長肖亞也在上月28日受查，有分析認為，反映中央不滿晶片開發進度及成為貪腐溫床。

美國總統拜登星期二簽署總值2,800億美元的《晶片與科學》法案，推動美國晶片產業應對中國競爭，並限制公司投資在中國的半導體生產。在北京，外交部批評法案扭曲了全球半導體供應鏈，重申搞限制只會損人害己。