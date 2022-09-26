軍事專家：中國航母編隊戰能不斷提高　對台獨分裂勢力有很大震懾作用

【有線新聞】星期日是中國第一艘航空母艦遼寧艦入列10周年，有內地軍事專家認為，中國航母編隊的作戰能力不斷提高，對台獨分裂有很大震懾作用。

央視日前報道遼寧艦近期在渤海訓練，上面停滿了24架殲-15戰機，分批起飛和降落，是公開報道中遼寧艦飛行甲板上最多戰機的一次。內地軍事專家認為，由前蘇聯航母瓦良格號改建的遼寧艦，已經由最初的科研試驗，到現在具備實戰能力。十年間，遼寧艦連同中國第一艘國產航母，同樣採用滑躍式起飛甲板的山東艦，以及6月下水，採用電磁彈射和阻攔裝置的福建艦形成3航母的格局。福建艦已經展開繫泊試驗，之後會進行航行測試，預計最快2024年入列。

有內地軍事專家表示，十年來中國航母體系作戰能力，包括航母與艦載機以及編隊中其他船艦的配合等一系列的難題已經克服，航母編隊的綜合作戰能力不斷提高。軍事專家張軍社表示：「前不久反制美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣的軍事行動中，我們的航母編隊也參加了懾壓演練，包括航母編隊的核潛艇也參加了演習，這對台島上的分裂勢力是有很大的震懾，對維護國家領土主權和海洋權益有很大的幫助。」

張軍社表示一般情況下，三艘航母一艘執行戰略任務，一艘用作訓練，一艘在維修，所以三艘航母對於解放軍來說只是最低需求，長遠來說要再增加航母數量，艦載機的質量、裝備等都應該有變，打擊距離和精度要提高，還要提升航母護衛能力，包括防空預警等等。有內地和西方分析都認為，以中國三個艦隊各有2艘航母，加上一艘應對印度洋為目標的話，解放軍至少要擁有6至7艘航母維持戰力。