廣州海關截郵寄包裹　檢俗稱「聽話水」新型毒品

【有線新聞】廣州海關近日檢獲177克重、俗稱「聽話水」的新型毒品。

海關在4個包裹內，檢獲國家規定管制第一類精神藥品「羥基丁酸」。該類精神藥品無色無味，又被俗稱「神仙水」或「聽話水」，會抑制中樞神經系統，可能導致暫時性失憶，目前案件未有人被捕。

另外，海關亦在三個來自東南亞國家的包裹，檢獲5.4萬粒的走私精神藥品。