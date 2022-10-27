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2022年10月27日
中國在線
新聞資訊
廣州海關截郵寄包裹 檢俗稱「聽話水」新型毒品
【有線新聞】廣州海關近日檢獲177克重、俗稱「聽話水」的新型毒品。
海關在4個包裹內，檢獲國家規定管制第一類精神藥品「羥基丁酸」。該類精神藥品無色無味，又被俗稱「神仙水」或「聽話水」，會抑制中樞神經系統，可能導致暫時性失憶，目前案件未有人被捕。
另外，海關亦在三個來自東南亞國家的包裹，檢獲5.4萬粒的走私精神藥品。
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