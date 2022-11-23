廣州海珠區延長封控至下周日　個體戶：完全沒收入，要貸款

【有線新聞】廣東確診個案仍然高企，疫情集中地廣州海珠區，第六度延長封控至周日。不少市民今個月都無開過工，他們的情況目前如何呢？

海珠區連日封控，除了藥房和街市，其他商業活動近乎完全停頓，不少人已經差不多一個月都沒有工作，收入大減。

市民劉先生說：「我是做諮詢行業的，為企業服務，從這個月開始一直都沒有上班，我們平時正常的工作，正常的工資是25000元，現在封起來居家辦公，只有一個基本工資幾千塊。」市民衛小姐亦說：「都是自己的生意，現在完全沒收入，還要供樓起碼五六千塊，才能(維持）一個家庭，很難，現在都要貸款沒辦法。」

而對於一些外來人口，情況就更加惡劣。在工廠打工的歐小姐說：「大家在家裏都很簡單，吃麵、麵包這些基本都簡單化吧，平時吃的都正常，現在(只吃)兩餐，(因為疫情)不敢出去，真的沒辦法、沒東西吃才出來。」

海珠區自上周四錄得最高超過9千宗個案後，數字一直回落，不過當局指區內疫情仍處於高位波動期，重點片區病例集中多發，周邊地區多點散發，基於形勢複雜，因此要延長封控多5日至周日。

同時為了精準防控，街上的大型核酸檢測站，都暫停服務改遷入屋苑小區，令一些居無定所的滯留者，為了核酸檢測要東奔西走。從事家服務工作的韋女士說：「已經沒錢吃飯怎麼辦，說你不住在那不給驗，那叫我們去哪裏？驗核酸又沒得驗，回家(台山)又不給，工又沒得做，睡大街嗎？」

廣州市衛健委表示，除了海珠區疫情仍然嚴峻外，白雲和增城區持續有社區個案，荔灣、番禺、天河區亦仍有社區傳播風險。