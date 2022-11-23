質疑內地香港防疫政策不同等　內地網文《十問》熱傳後即被刪

【有線新聞】內地周二新增近2.9萬宗新型肺炎本地個案。近日網上熱傳一篇文章，向國家衛健委提出十個防疫疑問，包括國產疫苗是否有效及內地為何和香港防疫政策不同等，不過文章很快就被刪除。

內地疫情持續蔓延，全國多個省市都加強防控。一篇名為《十問》的文章，周二開始在網上熱傳。文章向國家衛健委提出十大疑問，當中包括衛健委的主要職責，會否統計Omicron的致死率及為何不公布數據；又質疑國產疫苗是否有效、有無客觀標準解除管控、相關政策決策依據等；還以人口更為稠密的香港為例，又稱香港未做過全員核酸檢測，且已放開管控數月，都沒有發生醫療擠兌，何解內地擔心這些問題和為何內地和香港疫情政策會有不同。

文章更質疑在卡塔爾世界盃現場，球迷都不用戴口罩和核酸證明，為何中國仍要堅持，更質疑為何當局要一直聚焦和比較美國疫情等。

文章發表後惹起熱議，但不久就被刪除，最初發文的微信公眾號「長安課堂」亦已被封號。

內地周二新增近2.9萬宗本地個案，除了廣東有接近9000宗，重慶亦有近7000宗。河南851宗，大部分來自鄭州。北京周二再多1486宗本地病例。全市16個區都錄得個案

而台灣周三新增超過1.7萬宗，再多31人病死。