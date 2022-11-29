多地續有民眾上街表達不滿防疫　官媒評論重申貫徹「動態清零」

【有線新聞】內地多個省市持續有民眾上街，表達對防疫措施的不滿。官媒評論重申要貫徹「動態清零」總方針，堅決克服麻痹鬆懈的心理。

浙江杭州周一晚有大批民眾聚集，警察在場維持秩序。有人拍攝到參與示威的市民，被執法人員帶走。深圳都有類似情況，片段見到有民眾疑似要拆掉在場的封控設施。

連日來北京多間大專院校都有學生抗議封控，限制了他們活動自由。在示威期間有人將校園內圍封用的鐵板推倒，有人被帶走。入夜後再有學生聚集，他們在廣場上唱《國際歌》，有大批安保人員在場戒備，校方職員之後到場與學生交涉。

據報北京多間大學都宣布提早放寒假，清華大學周日更發通知稱，為協助學生離校返鄉，已提前開通專線，免費將學生直送至機場和火車站，以保障學生的健康安全。

針對有關防疫措施的爭議，《人民日報》和《新華社》連日都發表評論，重申不能過度防疫，又指免去不必要的檢測，也是符合科學精準防控的有效做法，但仍強調要貫徹「動態清零」總方針，堅決克服麻痹鬆懈的心理。

多地近日都調整部分防疫措施，好像在廣州多區都提出核酸篩查不必全員參與，民眾若無社區活動，可以不用接受檢測。