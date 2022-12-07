提振旅遊業！內地跨省人員流動限制放寬　機票火車票需求大增

【有線新聞】近期內地多地放寬跨省人員流動限制，取消乘搭公共交通工具查驗核酸陰性證明，為旅遊業帶來一定刺激作用，機票、火車票需求急升。

近日各地逐步放寬疫情管控措施，民眾乘坐公共交通或進入公眾場所，不再查驗核酸陰性證明，同時跨省流動的限制亦減少，不少人都想年底去旅遊。

跨省遊方面，其中熱門旅遊勝地海南，多個縣市近日宣布不再對省外抵達人員分類管理，取消追溯旅居史和強制落地檢。據內媒報道，在消息發布後一小時內，三亞的入港機票、酒店預訂，較前日同時段增長都超過三倍。之前疫情嚴峻的重慶，出發的機票預訂量亦較前一個星期增長近10倍。

根據內地旅遊平台數據顯示，過去一周的機票平均價格按月上升30%，達到750元人民幣，比國慶黃金周高出16%；12月機票量價齊升，內地民航查詢數據顯示，自上星期五起，國內航班日均重回3000班次以上，預期國際航班量亦會上升。

南方航空工作人員表示：「近期的優化防疫二十條出來之後，入境航班的熔斷機制已經取消，以及一些風險區域的劃分，都做了一些優化、調整。」吉祥航空工作人員則表示：「如果說航線逐漸開，預定情況肯定會更好，接下來馬上就要到春運，明年應該走勢會上升的，具體情況也會愈來愈好。」

火車票預訂量亦同步上漲，今個月的第一個周末，鄭州、濟南、青島三地出現倍數的增長，重慶增幅更達到7.4倍。