【有線新聞】台灣放寬室內佩戴口罩限制，星期一起超市、百貨公司等室內場所，以及各文化場館及活動，例如劇場、戲院、演習會等不再強制戴口罩。據台灣傳媒報道，放寬首日不少人繼續在室內戴口罩。至於公共交通工具和醫院護理機構等維持口罩令，台灣去年12月解除室外戴口罩，有專家估計全面解除口罩令最快可能要等到五月。