中國情侶疑報復韓國民宿　水電煤長開、嘥120噸水　房東收天價帳單：心腸有多壞

【有線新聞】自各國放寬通關後，各地旅客開始復常外遊，南韓是熱門旅遊地之一。中國一對情侶早前租住南韓一間民宿25日，期間使用超過120噸食水，相當於六日一直打開水龍頭，水電費高達20萬韓圜（約1,100港元），連同64萬韓圜（約3,800港元）煤氣費，合共84萬韓圜（約4,900港元），由房東獨力承擔。

根據韓國電視台《SBS》報道，該對情侶3月6日在共享住宿平台Airbnb預訂了首爾麻浦區一個民宿單位，合共租住25日，但期間兩人只留在民宿五日。閉路電視畫面顯示，兩人收拾行李離開後，剩餘的20日內，兩人每隔三至四日就會返回民宿一次，每次逗留約五分鐘。

煤氣抄錶員通知揭發 用水量等於連續六日無關水喉

直至租約到期前四日，房東收到抄錶員通知，詢問該民宿是否漏煤氣，結果房東前往查看時發現煤氣錶用量顯示為645，是平時用量五倍以上，兩人用水量超過120噸，相當於六日一直開著水龍頭。最終房東收到天價賬單，包括煤氣費64萬韓圜（約3,800港元）、水電費20萬韓圜（約1,100港元），合共84萬韓圜。房東指，「所有燈都開著，鍋爐也開著，但所有的窗戶都打開，這不是煤氣泄漏」。

入住前曾問可否取消訂房 單位內有否安裝天眼

房東表示，情侶在入住三至四日前曾詢問是否可以取消訂房，但房東拒絕。房東其後發現兩人在Airbnb更換了個人照片，兩人繼續查詢有關民宿單位，問屋內是否有安裝閉路電視鏡頭，至揭發事件後，房東懷疑兩人刻意用水及煤氣，並崩潰表示：「心腸要多壞才會這樣做。」

事後，房東要求Airbnb仲裁，但平台回復指因為單位内沒有物品損壞，要求房東與房客自行解決，但兩名房客已離開南韓，已無法聯絡，故房東最終只能獨自承擔所有費用。