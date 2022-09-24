買機票前注意｜日本自由行？韓國免口罩？台灣0+7？　一文看清日、韓、台、泰、星詳盡入境要求！

【有線新聞】港府下周一起將入境檢疫改為「0+3」，取消酒店檢疫安排。日韓等地亦相繼放寬入境要求，不少港人都即刻睇定機票、酒店，出發前睇吓熱門旅遊地點有咩防疫要求！（更新至9月24日）

．日本｜下月中起恢復自由行 港人入境免隔離

日本下月11日起將恢復免簽證自由行，允許個人自由行和短期停留免簽，同時取消入境人數限制。目前，如旅客打齊三針入境日本，則毋須持出發前 72 小時內檢測證明。因為香港、內地、台灣等地均被列藍色名單，故港人不用打三針到埗後都可免檢測、免隔離（日本未將科興疫苗納認可名單），但須配戴口罩。（入境政策詳情：日本旅遊局）

．韓國｜入境免檢測、解禁戶外口罩令

當地早前宣布本月3日起，入韓不需交出發前檢測陰性報告，惟須於入境一日內接受核酸檢測，確認結果前須於住宿地點等候、不得任意外出。另外，不論旅客有否接種疫苗入境後均毋須隔離。另外，將於本月26日解除戶外口罩令，但乘搭公共交通工具、遊覽室內景點等仍須戴口罩。韓媒報道，當局正討論是否解除或放寬入境檢疫安排，包括廢除入境核酸檢測。（入境政策詳情：韓國觀光公社）

．台灣｜下月中起「0+7」、分階段解除口罩令

第一階段（9月29日起）：

取消機場核酸檢測，實行「3+4」，即三天居家檢疫、四天「自主防疫」。

「自主防疫」要求：

．快測要求：檢疫第一天、居家檢疫期滿當天、須外出前的連續兩天、有症狀時

．居住於「一人一室」的住宅或防疫旅館

．外出前須有兩天內快測陰性結果

．禁止前往醫院探病

第二階段（預計10月13日起）：

．入境檢疫改「0+7」，免居家隔離、七天全「自主防疫」

．外出前仍須有兩天內快測陰性結果

．分階段解除口罩令，但密閉場所及公共運輸等仍要戴口罩

．可上班、上學、堂食、搭公共交通工具，須全程戴口罩（飲食除外）

．港澳地區旅行團能否入境，須再由陸委會評估

（入境政策詳情：台灣交通部觀光局）

．泰國｜下月起免針、免檢測入境

下月1日起，赴泰旅客毋須再提供接種證明或檢測結果，同時豁免入境隔離。至於輕症和無症狀患者亦不需隔離，不過出門時必須戴著口罩並和群眾保持安全距離。另外，當地6月起已解除口罩令。（入境政策詳情：泰國觀光局）

．新加坡｜打齊兩針入境免檢測、隔離

打齊兩針者只須出示完成疫苗接種證明，入境免檢測、免隔離，即可自由活動。就算未齊針只需出發前兩天完成檢測並取得陰性結果，都可入境免隔離。當地亦允許旅客堂食及入酒吧、卡拉 OK等，而且大部分地方均毋須戴口罩，僅於乘坐公共交通工具時須戴上。（入境政策詳情：新加坡旅遊局）