返回
按輸入鍵開始搜尋

街頭糖果「氣勢勁」紅爆TikTok　累25兒童灼傷食道　原料竟用來「去疣」？

  • News Editor
  • 2023年01月20日
街頭糖果「氣勢勁」紅爆TikTok　累25兒童灼傷食道　原料竟用來「去疣」？

【有線新聞】社交平台TikTok不時掀起網民「跟風」潮流，近期亞洲多地便流行食用、製作稱之為「龍之氣息」（Dragon’s breath）的糖果。做法簡單加上「氣勢」吸引眼球，令不少年輕人以至小孩愛上。然而印尼近日有逾25個兒童食用這款當地街頭攤檔常見的糖果後，食道灼傷，很多人都不知道原料其實超級低溫。

TikTok掀「龍之氣息」潮流

這一款名為「龍之氣息」的彩虹糖果，在咀嚼後會有大量白色煙霧從口、鼻中冒出，猶如龍吐氣。這種有趣現象吸引不少大人小朋友在TikTok上爭相效仿。

TikTok平台上盛行玩「龍之氣息糖」，不少孩童都有樣學樣，咬着糖果噴氣。（Facebook圖片）

加入液態氮致食物冷卻　形成煙霧瀰漫

事實上，「龍之氣息」之所以能煙霧瀰漫，是因為加入液態氮（LN2）。液態氮本身無毒、無味，但其平均溫度為-210°C，以致食物加入液態氮後便會立刻冷卻，因此通常會用作醫療、製冷劑及冷凍食品之用，例如利用液態氮治療疣等皮膚病。

倘接觸可致死　哮喘者避免吸入

雖然市面上有不少含液態氮的雪糕和糖果，但稍一不慎吸食到未完全揮發的液態氮，便有灼傷及刺穿食道的風險，嚴重甚至引致死亡。另外，若患有支氣管敏感的人吸到液態氮，也有機會誘發哮喘發作。

25小童食用後受傷　FDA籲勿直接食用

近日印度衛生部近日公布約25名兒童食用後受傷的個案，其中兩人須送院留醫。美國食品及藥物管理局（FDA）更早於2018年已提出警告，民眾應避免直接食用含液體氮的食品。市民在食用、製作相關食品時，應避免直接接觸液體氮，且要等食品已經冒煙完畢才進食，以減低受傷風險。

其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
今天