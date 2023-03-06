兩會｜李家超晤夏寶龍　稱對方提醒小心破壞力量潛伏社會　須居安思危

【有線新聞】行政長官李家超列席人大開幕後由北京返港，他說在京期間見過港澳辦主任夏寶龍，對方提醒特區政府小心破壞力量潛伏社會，須居安思危。

國家主席習近平在人大開幕結束離場時主動跟列席的李家超打招呼，李家超說感到很鼓舞，李家超：「習主席的說話代表了關心和鼓勵，他這份關心和鼓勵，更激勵我要更努力不懈做更多工作。」

李家超在北京期間見過中央港澳工作領導小組常務副組長港澳辦主任夏寶龍，他說夏寶龍肯定新一屆政府的工作，鼓勵他們繼續做實事，推動本港經濟發展和提高競爭力，同時提醒特區政府要有憂患意識，居安思危。李家超：「因為國家安全風險仍然存在，亦有些破壞力量在社會潛伏，提醒我們要做好風險管理，做好各方面預案，對於任何破壞國家安全或者破壞香港社會安寧、香港自身安全等等，都要迎頭打擊，不要讓它萌芽或蔓延。」

婦女勞工協會原訂周日的遊行是復常後首個獲不反對通知書的遊行，前一晚決定取消，李家超說任何公眾活動主辦方，有法律責任確保活動安全有秩序，亦要聽從警方指示。李家超：「任何人如果沒有信心、沒有能力，又或者擔心做不到這件事情，他不應該組織這些公眾活動，因為他要負上法律責任，我們亦經歷過2019年黑暴為香港所帶來的傷痛，所以我希望大家重視，我們現有安穩的社會得來不易。」

李家超於人大閉幕時會再赴京列席，同時趁機拜訪不同部委。