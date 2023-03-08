婦女節｜工程師男女六四比　行業轉營結合創新科技　女性協調溝通能力助發展

【有線新聞】今天是婦女節，一些過往以男性為主導的工種女性比例增加，就好像工程界專科畢業生的男女比例增至六比四，究竟女工程師在工作上又有沒有優勢呢？

珠海學院、中大醫院、香港國際機場，這些都是Alice有份參與的作品。Alice是一間工程公司的董事，亦是工程師學會第一位女副會長，入行超過30年。她說當年很多人都認為女性不適合做這行。

工程師學會副會長周健德：「 聽我的師姐說她們最初尋找工作有困難，理由是甚麼呢？原來那裏的辦公室是沒有女廁的，所以他們就不會請。最初出來的世界大部分都是男性，可能他們亦不是很習慣有女人在身邊，大家都好像有些顧忌，他們又好像容易自成一角。」

她說隨著年代變遷，工程師的男女比例已經拉近。周健德：「 我以前一年級的時候，有九位學生都是女的，畢業只有兩個，但現在我聽說大學男女比例大概有六比四，男是六、女是四，女孩子擅長溝通能力，比較細心，觀察力較強，管理方面較好。有很多人認為工程師是很辛苦，日曬雨淋，但如果你能夠成為工程師，而有一個成功感是很大的。」

她說現時工程行業已逐步轉營，需要結合創新科技和知識，相信女性的協調能力、細心及溝通能力可以更好地協助行業發展。